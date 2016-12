Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch in Stuhlfelden im Salzburger Pinzgau Steine auf die Fenster einer Asylunterkunft geworfen. Zwei Scheiben wurden dadurch beschädigt, in einem Fall durchschlug der Stein das Glas und landete im Wohnzimmer neben der Couch. Getroffen und verletzt wurde aber keiner der Bewohner, informierte die Polizei am Mittwoch.

Der Zwischenfall ereignete sich etwa eine Viertelstunde vor Mitternacht. Die Bewohner aus Somalia und Gambia sagten später aus, dass sie mindestens vier Personen gesehen hätten, die mit einem weißen Minivan davon gefahren sind. Die Steine hatten einen Durchmesser von bis zu zehn Zentimetern, sagte eine Polizei-Sprecherin. Ihren Angaben zufolge war es der erste Zwischenfall dieser Art bei der Flüchtlingsunterkunft. (APA)