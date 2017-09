Unabhängigkeitsverfechter wird neuer Regierungschef Taiwans

Ministerpräsident Lin Chuan hatte am Montag seinen Rücktritt erklärt, nachdem die Regierung wegen unpopulärer Reformen unter Druck geraten war. Sein Nachfolger ist ein engagierter Verfechter der Unabhängigkeit Taiwans, die er in Interviews und Reden immer wieder herausstellt. Er gehört der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) von Staatschefin Tsai an.

Die Beliebtheit von Präsidentin Tsai ist seit ihrem Amtsantritt im Mai 2016 deutlich gesunken. Laut Umfragen unterstützen nur noch 30 Prozent der Taiwaner ihren strikten Kurs der Unabhängigkeit, der zu weiteren Spannungen mit Peking geführt hat. China betrachtet Taiwan, das sich 1949 für unabhängig erklärt hatte, als abtrünnige Provinz.

(APA/ag.)