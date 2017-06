UN-Vermittler peilt Syrien-Friedensgespräche für 10. Juli an

In dem Konflikt wurden über 400.000 Menschen getötet - © APA (AFP)

Der UN-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, strebt eine neue Runde der Friedensgespräche für das Bürgerkriegsland an. Die Verhandlungen zwischen den verfeindeten Gruppen sollten am 10. Juli in Genf beginnen, teilte sein Büro am Samstag mit. Es wäre die siebente Runde. Weitere sollen im August und im September folgen.