UN-Menschenrechtler kritisieren EU-Mittelmeerpläne

Der vorgeschlagene Aktionsplan der EU sei akute Lebensbedrohung - © GUARDIA COSTIERA

Neue scharfe Kritik von UN-Menschenrechtsexperten an den EU-Plänen zur Eindämmung des Flüchtlingsstroms im Mittelmeer: “Der vorgeschlagene Aktionsplan der EU bedroht Leben und verletzt internationale Standards, weil er Leute dazu verdammt, weitere Menschenrechtsverletzungen in Libyen zu ertragen”, monierten die UN-Berichterstatter für Migrantenrechte und für Folter am Donnerstag in Genf.