UN-Kommissar kritisiert Trumps Umgang mit Medien

Trump richtet mit seinen "Fake News"-Sprüchen großen Schaden an - © APA (AFP)

Scharfe Kritik an US-Präsident Donald Trump vom höchsten Aufseher der Vereinten Nationen über die Menschenrechte: Mit seiner ständigen Diffamierung der Medien richte Trump nicht nur immensen Schaden an, sondern mache sich womöglich wegen Anstachelung zur Gewalt schuldig, sagte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein, am Mittwoch in Genf.