UN-Hochkommissar spricht von Folter in Venezuela

Bei Protesten in Venezuela kamen 124 Menschen ums Leben - © APA (AFP)

Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein, hat Sicherheitskräften in Venezuela Folter von Andersdenkenden vorgeworfen. Bei der Unterdrückung der regierungskritischen Proteste habe es Misshandlungen gegeben, “was in einigen Fällen Folter gleichgekommen ist”, sagte Said am Mittwoch in Genf.