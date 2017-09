UN helfen Kuba nach Hurrikan “Irma” mit Lebensmitteln

Fast 700.000 Kubaner müssen versorgt werden - © APA (AFP)

Die Vereinten Nationen (UN) unterstützen Kuba nach dem verheerenden Wirbelsturm “Irma” mit Lebensmittellieferungen. Insgesamt würden 5,7 Millionen Dollar (4,77 Millionen Euro) aufgebracht, um fast 700.000 Kubaner in den am schwersten betroffenen Gebieten zu versorgen, teilte das Welternährungsprogramm der UN am Samstag in Havanna mit.