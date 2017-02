UN-Gesandter warnt Israel vor Beschluss von Siedler-Gesetz

Er sei besorgt über die am Montag im Parlament geplante Abstimmung über das sogenannte Legalisierungsgesetz, weil dieses die “dauerhafte Nutzung von Land in palästinensischem Privatbesitz für israelische Siedlungen im besetzten Westjordanland ermöglichen würde”, hieß es in einer Stellungnahme Mladenovs.

Ein solches Gesetz hätte weitreichende juristische Konsequenzen für Israel und würde die Aussichten auf einen arabisch-israelischen Friedensschluss stark verringern, warnte Mladenov. Es verstoße gegen internationales Recht. “Ich dränge die israelischen Abgeordneten, diesen Schritt noch einmal zu überdenken”, sagte der UN-Gesandte.

Rund 600.000 Israelis leben in mehr als 200 Siedlungen im Westjordanland und Ost-Jerusalem. Israel unterscheidet zwischen Siedlungen, die mit Genehmigung der Regierung entstanden, und wilden Außenposten, die durch das Gesetz rückwirkend legalisiert werden sollen. Aus internationaler Sicht sind alle Siedlungen illegal. Sie gelten als Hindernis für eine Friedensregelung mit den Palästinensern. Alle Kernfragen des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern müssten durch direkte Verhandlungen geklärt werden, bekräftigte Mladenov.

Ultrarechte israelische Abgeordnete bestehen auf einer Verabschiedung des Legalisierungsgesetzes am Montagabend in zweiter und dritter Lesung, obwohl sich Ministerpräsident Benjamin Netanyahu für einen Aufschub ausgesprochen hat.

(APA/dpa)