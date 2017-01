UN erwarten in Afghanistan 2017 mehr Krieg und Armut

Für Menschen in Afghanistan wird es nicht besser - © APA (AFP)

Die Vereinten Nationen erwarten 2017 weitere 450.000 Kriegsvertriebene in Afghanistan, zusätzlich zu den 2016 registrierten knapp 630.000 Binnenflüchtlingen. Das geht aus dem Humanitären Aktionsplan der UN-Koordinationsagentur für humanitäre Hilfe (OCHA) hervor, der am Samstag in Kabul vorgestellt wird. Der Jahresplan gilt als eines der umfangreichsten Dokumente zur Lebenslage der Afghanen.