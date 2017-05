UN-Chef fordert Umsetzung des Klimaschutzabkommens ein

UN-Generalsekretär Antonio Guterres fordert die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens ein. - © AFP PHOTO / JEWEL SAMAD

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens eingefordert. Dies sei “absolut wesentlich”, sagte Guterres am Dienstag in seiner ersten großen Rede zum Klima an der New York University. Die Welt müsse ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen von 2015 “mit gesteigertem Ehrgeiz” erfüllen.