UNO beschloss Resolution zu Kriegsverbrechen in Syrien

Bisher hatte sich die internationale Staatengemeinschaft zum Syrienkonflikt nicht auf eine solche Einrichtung oder einen entsprechenden Prozess einigen können. Das Abkommen wurde von 105 Staaten unterstützt und erreichte so die nötige einfache Mehrheit unter den 193 Mitgliedsstaaten. Dagegen waren unter anderem der Iran, Russland und China.

Die Evakuierung der letzten Rebellengebiete Ost-Aleppos ist den Vereinten Nationen zufolge fast abgeschlossen. Die Endphase sei erreicht, sagte der UNO-Nothilfekoordinator für Syrien, Jan Egeland, in Genf. Bis in der Früh hätten etwa 35.000 Menschen die Gebiete in mehr als 200 Bussen und zahlreichen Pkw verlassen. Auch die Evakuierung der beiden von Rebellen belagerten Schiitenorte Foua und Kefraya im Nordwesten Syriens sei fast abgeschlossen, sagte Egeland. Das Rote Kreuz berichtete, dass in der Nacht auf Donnerstag mehr als 4.000 Rebellen in wenigen Stunden Aleppo verlassen haben.

Beide Seiten machten sich in den vergangenen Tagen gegenseitig für die jüngsten Verzögerungen verantwortlich. Zudem weisen Rebellen auf einen Schneesturm im Norden Syriens hin. Helfer vor Ort berichten von Menschen, die stundenlang bei Eiseskälte in ungeheizten Bussen warten müssen.

Unterdessen sind die 31 UNO-Beobachter vor Ort, um die Evakuierung aus Aleppo zu überblicken. Die “internationalen und nationalen” Beobachter stünden derzeit vor dem Viertel Ramussa im Süden der nordsyrischen Stadt Aleppo, sagte ein Sprecher des UNO-Büros für humanitäre Angelegenheiten am Donnerstag in Genf. Von den 31 Beobachtern seien 20 bereits am Dienstagabend in der syrischen Hauptstadt Damaskus eingetroffen. Etwa hundert andere UNO-Mitarbeiter, größtenteils Syrer, befänden sich bereits in Aleppo – aber nicht als Beobachter.

Die Konvois mit Zivilisten und Rebellen, die Ost-Aleppo verlassen, tun dies über Ramussa in Richtung der von bewaffneten Kämpfern kontrollierten Provinz Idlib. Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes erwartet, dass die Evakuierungsaktion in Aleppo am Freitag abgeschlossen wird. Nach seinen Angaben verließen bereits mindestens 25.000 Menschen Ost-Aleppo, das bewaffnete Gruppen seit 2012 gehalten hatten.

Die Einnahme von ganz Aleppo wäre ein Sieg für Präsident Bashar al-Assad und seine russischen Verbündeten. Allerdings halten die Rebellen noch weite Landstriche in Syrien. Dort ist zudem die Extremistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) präsent. Der Bürgerkrieg tobt seit fast sechs Jahren. Hunderttausende Menschen sind ums Leben gekommen, Millionen sind auf der Flucht.

(APA/ag.)