Umweltdachverband fordert mehr Kreislaufwirtschaft

Von einer durchgehenden Kreislaufwirtschaft ist man hierzulande noch weit entfernt. Zwar ist Österreich beim Abfallrecycling traditionell gut unterwegs, abseits davon "ist Kreislauffähigkeit alles andere als Mainstream", sagte Franz Maier, Präsident des Umweltdachverbands zur APA. "Die Realität ist leider, dass die profitabelsten Geschäftsmodelle immer noch auf einer Wegwerfmentalität basieren."

Demnach soll es “nationale und internationale Maßnahmen zur Schaffung einer Kreislaufwirtschaft” geben. Seitens der EU sei das Engagement jedenfalls groß und immer mehr EU-Länder hätten Strategien, die gezielt auf Stärken der nationalen Wirtschaft aufbauen. Besonders die Niederlande, Schottland, Finnland, Slowenien oder Flandern würden versuchen, das Konzept in die Breite der Gesellschaft zu tragen.

Österreich sei zwar im Bereich der Abfallwirtschaft weltweit angesehen, “das alleine macht aber noch keine Kreislaufwirtschaft aus”, so Maier. Statt nur auf die Wiederverwertung zu setzen, müssten auch Ressourcen geschont und Produkte länger verwendet werden. “Kreislaufwirtschaft muss beim Produktdesign anfangen.” Auch das Reparieren spiele eine wichtige Rolle. So hat Schweden 2016 etwa beschlossen, die Mehrwertsteuer auf Reparaturen von Fahrrädern, Kleidung oder Schuhen um die Hälfte zu senken. “Eine Mehrwertsteuer-Senkung auf Reparaturdienstleistungen wäre für Österreich ein wunderbares Signal zum Einstieg in die Kreislaufwirtschaft”, sagte Maier.