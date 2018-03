Umweltbewusstsein in jungen Jahren schaffen

85 Kilogramm Müll: VS Altenstadt erstmals für eigene Flurreinigung unterwegs.

Feldkirch Pflichtbewusstsein schaffen war das Ziel der Lehrpersonen der Volksschule Altenstadt. Mit Erfolg: In den letzten Wochen waren Umweltschutz, Mülltrennung und Sauberkeit wichtiger Teil des Schulunterrichts. Rund 200 Volksschulkinder und Lehrer der VS Altenstadt mit Ortsvorsteher Josef Mähr haben vergangenen Freitag klassenweise in jeweils drei einstündigen Intervallen Müll im Ausmaß von 85 Kilogramm gesammelt. „Die Lehrerschaft teilte mir mit, dass die gesamte Aktion für Kinder wie Lehrer eine große Bereicherung war“, teilt Ortsvorsteher Mähr stolz mit. ETU