Umstrittener deutscher Enthüllungsautor Jürgen Roth tot

Jürgen Roth war nicht unumstritten - © APA (dpa)

Der Publizist Jürgen Roth ist tot. Dies teilte der Heyne-Verlag am Freitag mit. Der Autor von Enthüllungsbüchern und Fernseh-Dokumentationen starb im Alter von 71 Jahren. Der 1945 in Frankfurt am Main geborene Roth ist nach Einschätzung seiner Verlage Econ (Ullstein) und Heyne (Random House) “einer der bekanntesten investigativen Journalisten in Deutschland”.