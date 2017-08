VW-Konzern will alte Dieselautos von der Straße holen

Die Prämie gilt vorerst nur für Deutschland - © APA (dpa)

Der VW-Konzern bietet Besitzern älterer Dieselwagen in Deutschland Umstiegsprämien von bis zu 10.000 Euro beim Neuwagenkauf an. Die Konzernmarken Volkswagen, Audi, Porsche und Skoda stellten am Dienstag sogenannte Umweltprämien für neue Diesel und Benziner in Aussicht. “Die Aktion gilt nur für den deutschen Markt”, so Porsche-Holding-Sprecher Richard Mieling am Dienstag zur APA.