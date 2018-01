Umfrage sieht Volkspartei in NÖ bei 46 Prozent

Die Volkspartei bei 46 Prozent und mit großem Vorsprung vor den Mitbewerbern sowie deutliche Zugewinne für die FPÖ - das hat eine Umfrage des "market" Instituts im Auftrag des "Standard" vor der niederösterreichischen Landtagswahl am 28. Jänner ergeben.

In der fiktiven Landeshauptmann-Direktwahlfrage erreicht Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) 38 Prozent – sie punkte besonders bei weiblichen, höher gebildeten und älteren Stimmberechtigten. 87 Prozent der erklärten ÖVP-Wähler stehen demnach hinter der Spitzenkandidatin. SPÖ-Listenerster Franz Schnabl kommt laut Umfrage insgesamt nur auf 13 Prozent – in seiner eigenen Parteiwählerschaft lediglich auf 52 Prozent. Jeder siebente SPÖ-Anhänger würde in einer Direktwahl für die ÖVP-Kandidatin Mikl-Leitner stimmen. Insgesamt würden sieben Prozent der Wahlberechtigten FPÖ-Listenersten Udo Landbauer direkt wählen, vier Prozent die Grüne Helga Krismer und zwei Prozent Indra Collini (NEOS).