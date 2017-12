Umfrage sieht bei Tirol-Wahl ÖVP stabil, FPÖ mit Zugewinnen

ÖVP, SPÖ und Grüne stabil, die FPÖ mit großen Zugewinnen, die NEOS im Landtag - das ist das Ergebnis einer von der "Tiroler Tageszeitung" knapp zwei Monate vor der Landtagswahl in Auftrag gegebenen Umfrage des Instituts "Research Affairs". Die Tiroler Volkspartei von LH Günther Platter kommt dabei auf 38 Prozent (2013: 39,35 Prozent), die Freiheitlichen legen massiv auf 24 Prozent zu.

Dies wäre beinahe eine Verdreifachung des Ergebnisses der Freiheitlichen bei der letzten Landtagswahl 2013, bei der sie nur 9,34 Prozent einfuhren. Die in der vergangenen Jahren krisengebeutelten Tiroler Sozialdemokraten unter der Führung der Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik bleiben stabil – wenngleich auf ihrem historischen Tiefststands-Niveau aus dem Jahr 2013. 14 Prozent der Tiroler würden laut der Umfrage am 25. Februar rot wählen – 2013 waren es 13,72 Prozent.

Bei der ÖVP sah Sabine Beinschab von “Research Affairs” übrigens einen Aufwärtstrend, nachdem die Tiroler Schwarzen in den vergangenen Jahren in Umfragen nicht über 35 Prozent hinausgekommen waren. “Dazu hat auch der Wechsel in der Bundespartei und der Wahlsieg von Sebastian Kurz bei der Nationalratswahl beigetragen”, erklärte Beinschab in der “TT”.