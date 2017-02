Umfrage: Fillon kommt nicht in Stichwahl um Präsidentenamt

Skandal um seine Frau hat Fillon massiv geschadet - © APA (AFP)

Der konservative französische Präsidentschaftskandidat Francois Fillon wird laut einer Umfrage die Stichwahl um das höchste Staatsamt nicht erreichen. Stattdessen würden der parteiunabhängige Kandidat Emmanuel Macron und Marine Le Pen von der rechtsextremen Front National in die entscheidende Wahlrunde am 7. Mai gehen, ging aus der am Samstag veröffentlichten Erhebung des Instituts BVA hervor.