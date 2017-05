Umfrage: Britische Konservative ohne absolute Mehrheit

Den Konservativen unter Premierministerin Theresa May droht bei der bevorstehenden Unterhauswahl in Großbritannien einer Umfrage zufolge der Verlust ihrer absoluten Mehrheit. In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Instituts YouGov für die “Times” kommen die Konservativen nur noch auf 310 Mandate gegenüber bisher 330.

Damit würden sie die bei 326 Sitzen liegende absolute Mehrheit um 16 Mandate verfehlen. Die oppositionelle Labour-Partei kann der Umfrage zufolge fast 30 Sitze hinzugewinnen. Die Zustimmung für die Konservativen sinkt seit dem Anschlag von Manchester und seit Bekanntwerden von Einschnitten in der Sozialpolitik in zahlreichen Umfragen. In den meisten liegt sie aber immer noch deutlich vor Labour. May hatte die vorgezogene Wahl für den 8. Juni angesetzt, um ihre Mehrheit auszubauen und so ihre Position bei den Brexit-Verhandlungen mit der EU zu stärken. (APA/Reuters)