Umfassende Biografie über Gustav Klimt erschienen

Mit "Gustav Klimt. Die Biografie" sind Alfred Weidinger und Mona Horncastle angetreten, eine umfassende Biografie auf dem aktuellen Forschungsstand vorzulegen und mit einigen Legenden rund um den Malerfürsten der Wiener Moderne aufzuräumen. Entstanden ist ein informatives Werk über die Entwicklung des Künstlers und sein Umfeld. Die Person Klimt bleibt an vielen Stellen aber eher farblos.

Gerade das Wesen Klimts bleibt in der neuen Biografie an vielen Stellen flach. Umso mehr freut es den Leser, im Kapitel über Klimts Aufenthalte am Attersee mit seinen eigenen Worten etwas über die Tagesabläufe in der Sommerfrische zu erfahren und den von den Einheimischen als “Waldschrat” bezeichneten Künstler als kinderlieb, mürrisch und bedacht, möglichst wenig von seiner Wiener Privatsphäre preiszugeben, kennenzulernen.