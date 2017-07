Um die Türkei ist es einsam geworden

Isolation seit Putschversuch vor einem Jahr weiter gewachsen. - © AP

Unverstanden, zurückgewiesen und zu Unrecht kritisiert – so fühlt sich Ankara nach dem gescheiterten Militärputsch vor einem Jahr. Eine Welle der Solidarität hatte Präsident Recep Tayyip Erdogan erwartet, nachdem sich am 15. Juli 2016 zehntausende Türken den Panzern der Putschisten entgegengestellt hatten. Doch stattdessen kritisierten die westlichen Verbündeten die Repressionen nach dem Umsturzversuch und warnten vor einem Abgleiten des Landes in die Autokratie.