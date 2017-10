Ultimatum für katalanische Regionalregierung läuft ab

Puigdemont hatte eigentlich Unabhängigkeitserklärung unterschrieben - © APA (AFP)

In Spanien läuft am Montag das Ultimatum für die katalanische Regionalregierung ab. Nach einer Frist aus Madrid muss Regionalpräsident Carles Puigdemont bis um 10.00 Uhr die Frage beantworten, ob er am 10. Oktober die Unabhängigkeit Kataloniens erklärt hat oder nicht. Der spanische Regierungschef Mariano Rajoy hatte mit dem Ultimatum den Druck auf die katalanische Regionalregierung massiv erhöht.