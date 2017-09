Ulrike Huwe ist neue Elternberaterin

Lauterach. Viele Lauteracher kennen sie von ganz klein auf – wobei sich altersbedingt vor allem die Eltern an sie erinnern. Mehr als ein Vierteljahrhundert lang war Hildegard Flatz als Dipl. Kinderkrankenschwester und Elternberaterin die Ansprechperson für alle Fragen rund um den Nachwuchs. Jetzt verabschiedet sie sich in die Pension.

Leidenschaftliche Elternberaterin

„Ich möchte mich bei allen Müttern und Vätern für ihr Bemühen um das Wohl, die Gesundheit und die gute Entwicklung ihrer Kinder sowie für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Danke auch der Gemeinde für die Räumlichkeiten und die gute Zusammenarbeit“, sagt Hildegard Flatz, die ihre Tätigkeit immer mit viel Liebe, Freude und Leidenschaft ausgeübt hat. Doch mit ihrer Nachfolgerin Ulrike Huwe und ihrer langjährigen Helferin Ingrid Giesinger weiß Hildegard Flatz die Elternberatung in Lauterach auch in Zukunft in guten Händen.

Ulrike Huwe übernimmt

Nach fünfzehn Jahren als Hebamme im LKH-Bregenz freut sich Ulrike Huwe darauf, die Eltern nach der Geburt begleiten zu dürfen: „Bei Fragen rund um das Stillen, Ernährung, Zahnen und Zahnpflege, Entwicklung und sonstigen Themen bin ich gerne mit meiner Assistentin Ingrid Giesinger jeden Dienstag, von 9 bis 11 Uhr für Sie da.“ Neben dem Wiegen und Messen der Babys und Kleinkinder gibt es viele nützliche Tipps rund um die Baby- und Kleinkinderpflege. „Bei Bedarf zeige ich Ihnen, wie man dem kranken Kind mit wohltuenden Wickeln hilft oder das Durchschlafen mit der richtigen Babymassage fördert“, so die neue Elternberaterin.

Kostenloses Angebot

Das Angebot der Elternberatung kann von der Geburt bis zum vierten Lebensjahr des Kindes kostenlos und ohne Voranmeldung in Anspruch genommen werden. Besonders bei Fragen, Unsicherheiten oder Schwierigkeiten sei es gut, frühzeitig zur Elternberatung zu kommen, ist sich Ulrike Huwe sicher. Denn das Leben mit einem Neugeborenen stellt so manches auf den Kopf. Die Elternberatung unterstützt Eltern bei der Aufgabe, ihren Kindern eine Grundlage für die bestmögliche Entwicklung zu bieten und steht ihnen mit fachlichem Wissen und großer Erfahrung zur Seite.

Die Elternberatung bietet fachliche Beratung zu den folgenden Themen:

· Pflege des gesunden und kranken Kindes

· Stillen und Stillprobleme

· Ernährungsfragen

· Zahnprophylaxe

· Entwicklung und Erziehung des Kindes bis zum 4. Lebensjahr

Connexia Elternberatung in der Alten Seifenfabrik

ACHTUNG neue Öffnungszeiten: jeden Dienstag, 9 bis11 Uhr

Ulrike Huwe Tel.: 650/4878746

Die Elternberatung kann ohne Voranmeldung und kostenlos in Anspruch genommen werden. Das Angebot richtet sich an Eltern von Säuglingen und Kleinkindern bis zum vollendeten 4. Lebensjahr.