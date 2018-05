Ukrainischer Filmemacher Senzow hält an Hungerstreik fest

Der in Russland inhaftierte ukrainische Filmemacher Oleg Senzow hält auch nach mehr als zwei Wochen an seinem Hungerstreik fest. Der 42-Jährige lasse aber eine "unterstützende Therapie" durch Ärzte zu, teilte die russische Strafvollzugsbehörde in Moskau mit. Senzow will sich notfalls zu Tode hungern, um die Freilassung ukrainischer Gefangener in Russland zu erzwingen.

Der Regisseur und ukrainische Aktivist von der 2014 durch Russland annektierten Halbinsel Krim ist als angeblicher Terrorist zu 20 Jahren Lagerhaft verurteilt worden. Europäische Filmgrößen wie Agnieszka Holland, Wim Wenders, Ken Loach, Aki Kaurismäki und Volker Schlöndorff setzen sich für eine Freilassung ein.

Dem Kreml sei nichts von Vorschlägen bekannt, Senzow auszutauschen, sagte Dmitri Peskow, der Sprecher von Präsident Wladimir Putin, am Dienstag. Politiker in Kiew hatten vorgeschlagen, Senzow gegen den in der Ukraine verhafteten Vertreter der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti, Kirill Wyschinski, auszutauschen.

Senzows Anwalt Dmitri Dinse sagte, er müsse die offiziellen Angaben zu einer Therapie für den Hungernden erst überprüfen. Die russische Menschenrechtsbeauftragte Tatjana Moskalkowa kündigte an, einen Vertreter in das Straflager in Labytnangi am Polarkreis zu schicken.