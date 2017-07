Ukraine sieht russische Geheimdienste hinter Cyberattacke

Die Ukraine vermutet Russland hinter dem Angriff - © APA (AFP)

An dem jüngsten Cyberangriff in der Ukraine sind nach Darstellung des Staatssicherheitsdienstes SBU russische Geheimdienste beteiligt gewesen. Ziel der Attacke sei es gewesen, wichtige Daten zu vernichten und Panik auszulösen, erklärte SBU am Samstag.