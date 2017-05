Ukraine-Kriegsverbrechen: Noch keine U-Haft-Entscheidung

Dem Vorarlberger werden Kriegsverbrechen gegen Personen (§ 321b StGB) zur Last gelegt. “Die Vorwürfe, er habe Gefangene getötet, sind bei meinem Mandanten auf Unverständnis gestoßen und wurden von ihm glaubhaft negiert”, erklärte der Verteidiger, der vorerst anonym bleiben möchte, bereits am Dienstag. Der 25-jährige Beschuldigte war Ende April auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls aus Österreich von polnischen Behörden unweit der ukrainischen Grenze verhaftet und am Montag überstellt worden.

(APA)