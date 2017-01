Ukraine klagt Russland beim Internationalen Strafgerichtshof

Außenminister Klimkin macht Moskau schwere Vorwürfe - © APA (dpa)

Die Ukraine hat beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag Klage gegen Russland eingereicht. Die Russische Föderation solle für “verübte Terrorakte und Diskriminierung während ihrer gesetzeswidrigen Aggression gegen die Ukraine” zur Verantwortung gezogen werden, so das Außenministerium in Kiew am Montag. Russland weist eine Beteiligung am blutigen Krieg in der Ostukraine stets zurück.