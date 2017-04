Ukraine kappt Stromversorgung des Rebellengebiets Luhansk

Separatisten kontrollieren Teile der Ost-Ukraine - © APA (Symbolbild)

Die Ukraine hat die Stromversorgung zum Rebellengebiet Luhansk gekappt und damit die Lage im umkämpften Osten des Landes verschärft. Der staatliche Elektrizitätsversorger Ukrenergo erklärte am Dienstag auf Facebook, die Lieferungen in das “vorläufig besetzte Territorium der Region Luhansk” seien in der Nacht gestoppt worden. Grund seien ausstehende Zahlungen.