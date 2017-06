UK-Wahl – Ökonom erwartet keinen “Exit vom Brexit”

Das Wahlergebnis spiegle die Zerrissenheit der britischen Gesellschaft in Europafragen wider. Sollte die Bildung einer handlungsfähigen Regierung Zeit kosten, würde dies die Brexit-Verhandlungen, die am 19. Juni beginnen sollten, verzögern, ergänzte die Großbritannien-Expertin der Bank, Marina Lütje. “Der Verlust an Zeit und einer klaren Verhandlungslinie bei den Verhandlungen wird die britische Position schwächen.”

Die Londoner Börse legte nach den Parlamentswahlen zum Handelsstart deutlich zu. Der britische Aktienindex FT-SE-100 stieg in den ersten Handelsminuten um 1,07 Prozent auf 7.529,09 Punkte. Analysten begründeten die Aktiengewinne mit der Pfund-Schwäche. Das britische Pfund hatte in Reaktion auf den Wahlausgang stark verloren. Nach einem kräftigen Einbruch in der vergangenen Nacht ging es in der Früh aber nur noch vergleichsweise leicht nach unten. Zuletzt erreichte der Kurs bei 1,2686 US-Dollar den tiefsten Stand seit Mitte April. Seit der Veröffentlichung der ersten Hochrechnungen hat das Pfund mittlerweile mehr als 2 Prozent an Wert eingebüßt.

Das britische Pfund dürfte kurzfristig weiter unter Druck stehen, erwartet der Axitrader-Marktanalyst Milan Cutkovic. “Die Unsicherheit ist groß, und die Verhandlungen mit der EU müssen eventuell verschoben werden”, schreibt der Analyst.

Die kräftigen Kursverluste zeigten sich auch im Handel mit dem Euro. Hier erreichte der Kurs der britischen Währung in der Früh bei 1,1324 Euro den tiefsten Stand seit Mitte Jänner. Auch zum Euro hat das Pfund seit den ersten Hochrechnungen etwas mehr als zwei Prozent an Wert verloren. Die vorgezogenen Parlamentswahlen haben sich zu einem Desaster für die Premierministerin Theresa May entwickelt. Ihre konservative Partei hat die absolute Mehrheit im britischen Parlament verloren.

Bei den vorgezogenen Wahlen hat die konservative Partei der Premierministerin Theresa May die absolute Mehrheit im britischen Parlament verloren. Großbritannien steht damit kurz vor Beginn der Verhandlungen über den EU-Austritt eine komplizierte Regierungsbildung bevor.

Mit der aktuellen Situation eines “Hung Parliament”, eines Unterhauses ohne klare Mehrheit, habe die politische Unsicherheit in dem Vereinigten Königreich zwar spürbar zugenommen, schrieb Großbritannien-Experte Sören Hettler von der DZ Bank. Entsprechend deutlich sei auch das britischen Pfund unter Druck geraten. Dies wiederum stützte den Aktienmarkt, da eine schwache Landeswährung den Export ankurbeln könne.

Nach Einschätzung von Allianz-Chefvolkswirt Michael Heise ist ein harter Schnitt mit der Europäischen Union ist nach den vorgezogenen Neuwahlen in Großbritannien vom Tisch. “Das Positive an dem Wahlausgang ist, dass es kein Mandat für einen harten Brexit gibt, der für die britische und die Wirtschaft der EU sehr nachteilig gewesen wäre”, kommentierte Heise am Freitag.

Mögliche Koalitionen dürften nach Heises Ansicht geschwächt in die Verhandlungen mit den verbleibenden 27 EU-Staaten gehen. “Neuwahlen noch vor dem Jahresende sind nicht auszuschließen. Die daraus resultierende politische Unsicherheit wird Pfund, Konsumklima und Investitionen deutlich belasten”, prognostizierte der Ökonom.

