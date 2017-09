UEFA leitet kein Verfahren gegen Manchester City ein

Mendy war einer der größeren Transfers von ManCity - © APA (AFP)

Die europäische Fußball-Union (UEFA) leitet kein Verfahren gegen Manchester City wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay (FFP) ein. Dies gab die UEFA am Montag bekannt, nachdem die spanische Liga ein solches angeregt hatte. “Es gibt keine Untersuchung gegen Manchester City in Bezug auf die FFP-Vorschriften. Alle Berichte, die eine solche Untersuchung erwähnen, sind unbegründet.”