Übung für den Ernstfall: Hubschrauberabsturz in Sulzberg

Ab Dienstag, dem 17. Jänner, findet in Davos das Weltwirtschaftsforum statt. Im Rahmen der Luftraumsicherungsoperation „DAEDALUS 17“ wurde am Montagvormittag in Sulzberg eine Übung für das am Flugplatz Hohenems stationierte Notfall-Rettungsteam durchgeführt.

Die Übung simuliert den Absturz eines leichten Verbindungshubschraubers des österreichischen Bundesheeres in Sulzberg. Unter möglichst realen Bedingungen soll die Alarmierung und der Einsatz des Notfall-Rettungsteams geübt werden. Das sogenannte "Emergency Response Team Aire", kurz ERTA genannt, besteht aus fünf Mann der Crash Crew, welche aus Feuerwehr- und Rettungskräften besteht. Sie werden unterstützt von fünf Militärpolizisten, zwei ABC-Spezialisten, einem Dokumentationsteam und acht Wachsoldaten sowie zwei Kommandanten. Hubschrauberabsturz simuliert Im Allgemeinen wurde bei der Übung davon ausgegangen, dass ein Hubschrauber bei der Notlandung in Brand geraten ist, Pilot und Crew-Mitglieder haben sich dabei schwer verletzt. Das 33-köpfige Notfall-Rettungsteam des Bundesheeres wird alarmiert und in kürzester Zeit per Hubschrauber zum Einsatzort geflogen. Insgesamt sind fünf Hubschrauber, darunter auch der S70-"Black Hawk", beteiligt. Impressionen von der Übung