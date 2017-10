Übr Gott und Wealt..

Vielleicht ist es auch gut, sich Zeit zu nehmen, zu aktuellem Weltgeschehen und Glaubensthemen ins Gespräch zu kommen, einfach da zu sein und gesellig zu verweilen, sich inspirieren zu lassen oder ein Impuls für andere zu sein. Komm vorbei und …



W’ortwechsel mit Dr. Sabine Hartmann

Dienstag, 10. Oktober 2017, 19.30 Uhr, Jugendtreff Planet

Psychische Erkrankungen nehmen in unserer Gesellschaft immer mehr zu. Davon betroffen sind nicht nur die Erwachsenenwelt, sondern auch Jugendliche.

Meditation und Achtsamkeit mit Christoph Simma

Freitag, 13. Oktober 2017, 19.30 Uhr, Jugendheim

Halten Sie eine Stunde inne zwischen Arbeitszeit und Feierabend und genießen Sie die wohltuende stille Zeit mit Sitzmeditation, Gehmeditation und Achtsamkeitsübungen.



Bibel teilen mit Christian Kopf

Montag, 16. Oktober 2017, 19.30 Uhr, Jugendheim

Wie kann meine und unsere Beziehung zur Bibel gefördert und lebendig werden, was macht das schwierig? Darüber wollen wir anhand von Beispielen miteinander ins Gespräch kommen.



W’ortwechsel mit Patrick Kofi Kodom

Dienstag, 17. Oktober 2017, 19.30 Uhr, Mesnerstüble

P. Patrick Kofi Kodom, SVD, aus Ghana ist Steyler Missionar und seit 2001 in Österreich. Er war v.a. in der Migranten- und Flüchtlingsseelsorge und der Schubhaftseelsorge tätig. Seit 2015 lebt er in Vorarlberg und arbeitet bei der Caritas Vorarlberg als Migranten- und Flüchtlingsseelsorger.



Agnus Dei – Die Unschuldigen (Film)

Donnerstag, 19. Oktober 2017, 20.00 Uhr, Altes Kino

Die wahre Geschichte eines Frauenklosters, das 1945 von russischen Soldaten überfallen wurde. Zahlreiche Nonnen wurden vergewaltigt, einige dabei schwanger. Eine französische Ärztin des Roten Kreuzes ist die einzige Hoffnung der Schwestern.

Spirituelles Singen mit Wolfgang Kremmel

Sonntag, 22. Oktober 2017, 18.00 Uhr, Jugendheim Rankweil

Eingeladen sind alle, die die Kraft und Schönheit der Lieder kennen lernen und Freude beim gemeinsamen Singen erfahren wollen. Auch Menschen, die meinen, „nicht singen zu können”, sind dazu herzlich eingeladen. Wer sprechen kann, kann auch singen und singen ist die eigentliche Muttersprache des Menschen.

Geschichten für Kinder mit Monique Entner

Montag, 23. Oktober 2017, 15.00 – 16.30 Uhr, Bibliothek Rankweil

Monique Entner von der Rankler Waldkindergruppe nimmt Kinder im Alter zwischen 3 und 10 Jahren mit auf eine Reise ins Reich der Geschichten und Märchen …

Kontakt und Informationen

Team Wege erwachsenen Glaubens

Thomas Gassner, T 0676/83240 8275

Mirjam Entner, T 0699/15071460

Theresia Abbrederis, T 0664/2814784



Veranstalter

Pfarre Rankweil

Team Wege erwachsenen Glaubens

Katholisches Bildungswerk Rankweil

In Zusammenarbeit mit Jugendtreff Planet, Altes Kino Rankweil, Flucht und Asyl in Rankweil – wir helfen, Caritas Vorarlberg, Bibliothek Rankweil