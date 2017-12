Überwintern mit Jazz: Von Marsalis zu den Kuba-Altmeistern

Gegen grausiges Winterwetter hilft u.a. der Gang in einen kuscheligen Jazz-Klub oder eine honorige Location mit Jazz-Tradition wie das Wiener Konzerthaus. Die APA hat daher die jazzig/bluesigen Highlights der nächsten Monate zusammengestellt, mit einem kurzen Ausblick auf den groovigen Frühling. (Nur) einige der Stars: Wynton Marsalis, Chucho Valdes/Gonzalo Rubalcaba und Terence Blanchard.

Das Neue Jahr beginnt aber erstmal mit einem Altstar aus Österreich: Gitarristenlegende Karl Ratzer spielt sowohl zu Silvester als auch zu Neujahr im Porgy & Bess – der Blues ist also auch 2018 garantiert. Aktueller Anspieltipp des Unverwüstlichen: “My Time”. Ebenfalls einen “Doppel-Abend” gibt es am 30. und 31. Jänner im Wiener Konzerthaus: Star-Trompeter Wynton Marsalis gastiert mit “seinem” Jazz at Lincoln Center Orchestra und doziert zuerst in einem Personality-Feature über Benny Goodman (“King of Swing”), ehe sich der “Oberlehrer” des Jazz “The Art of Brass” vornimmt (“Dizzy, Miles, and many more”). Zuvor serviert man im Porgy & Bess ebenfalls exzellente – und deutlich weniger hochnäsige – heimische Kost: das Dickbauer Collective am 19. Jänner und tags darauf Saxofonist Harry Sokal & Depart (Special Guest: der US-Jazz/Rock-Fusion-Gitarrist Jean-Paul Bourelly). Der in Wels (OÖ) gebürtige Saxofonist Klaus Dickbauer spielt übrigens am 30. Jänner abermals im Porgy (“Triple Ay”) – kleiner Tipp für den Fall, dass jemand keine Karten für den ersten Marsalis-Abend im Konzerthaus ergattern konnte.