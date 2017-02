Überwindung der Teilung Zyperns ins Wanken geraten

Mustafa Akinci sagte sein Kommen ab - © APA (AFP)

Eine für Donnerstag geplante neue Runde der Gespräche zur Lösung der Zypern-Frage ist abgesagt worden. Der türkisch-zypriotische Volksgruppenführer Mustafa Akinci habe seine Teilnahme am Treffen abgesagt, teilte die Regierung in Nikosia am Mittwoch mit. “Ich bin bereit, den Dialog fortzuführen – egal wann”, erklärte der Präsident der Republik Zypern, Nikos Anastasiades, auf Twitter.