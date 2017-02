Überwachungsangst? “Heilig Abend”-Premiere in der Josefstadt

Bernhard Schir (Thomas) und Maria Köstlinger (Judith) brillieren - © APA

Eine Frau sitzt zu Weihnachten in einem Vernehmungsraum, ein Beamter in Zivil will wissen, wo die Bombe ist, die um Mitternacht hochgeht. Über der Szene eine digitale Anzeige: 22.30 Uhr. Mit diesem Bild startet Daniel Kehlmann in sein neues Theaterstück “Heilig Abend”, das Herbert Föttinger am Donnerstag mit dem starken Duo Maria Köstlinger und Bernhard Schir auf die Bühne der Josefstadt brachte.