Übersicht über Vorarlberger Grundstückspreise

Die Bodenpreise in Vorarlberg sind in den letzten fünf Jahren laut Grundbuchauswertungen um 36 Prozent angestiegen. Baugrundstücke zählen im Land der Häuslebauer zu den begehrtesten Anlagewerten. Diese sind einerseits aufgrund der verhaltenden Verkaufsneigung, andererseits aufgrund der zunehmenden Verknappung des Raumangebotes am Markt rar. Besonders begehrt sind sie in Ballungsgebieten sowie in Top- und zentrumsnahen Lagen. Hier ist die Preissteigerung auf die große Nachfrage nach Eigenheimen aber auch auf die Attraktivität der Immobilie als Investitionsgut zurückzuführen.

Marktübersicht

Die Preise für Bau- und Grünland variieren allerdings stark zwischen den einzelnen Gemeinden. Im aktualisierten Vorarlberger Immobilienpreisspiegel, den die s REAL Vorarlberg alljährlich herausgibt, veröffentlicht sie unter anderem Richtwerte für Grundstücke für Einfamilienhäuser. Immer drängender wird daher auch in Vorarlberg die Forderung nach leistbarem Wohnraum und nach Lösungen, wie dieser zur Verfügung gestellt werden kann. Günstigere Baukosten, Grundstücksmobilisierung, die Teilung von zu großen Einheiten und das Ermöglichen flexibler Nutzung von bestehenden Immobilien sind hier nur einige Ansätze dafür, erklären die s REAL-Geschäftsführer Andreas Schabmann und Harald Salzmann. Die im Immobilienpreisspiegel enthaltenen Preise und Werte wurden mit größter Sorgfalt erstellt und basieren auf Erfahrungswerten, laufenden Beobachtungen des Marktes und Schätzungen, welche die aktuelle Situation am Immobilienmarkt möglichst transparent und umfassend darstellen.