Übersetzer-Staatspreise für Forsgren Ekblad und Sitzmann

Mit den beiden Preisträgern zeichne man “zwei wahre Brückenbauer im Europa der literarischen Grenzenlosigkeit” aus, so Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) in einer Aussendung. “Die Arbeiten der Staatspreisträger sind von einem hohen Maß an Aufmerksamkeit, Einfühlungsvermögen und Sprachbewusstsein gekennzeichnet”, würdigte die Jury in ihrer Begründung. Weitere 53 Übersetzer erhielten Prämien – insgesamt 74.400 Euro – für herausragende Übersetzungen aus dem oder ins Deutsche.

(APA)