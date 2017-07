Überschwemmungen in Nordost-Indien: Zwei Millionen betroffen

Teile der Bundesstaaten Assam, Arunachal Pradesh, Manipur und Mizoram stehen durch die von Monsun-Regenfällen ausgelösten Überschwemmungen unter Wasser. Auch der für seine Panzernashörner bekannte Kaziranga-Nationalpark in Assam ist überflutet. In Indien dauert die Monsunzeit in der Regel von Juni bis September.

(APA/dpa)