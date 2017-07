Überschwemmungen in Japan fordern mindestens einen Toten

Der stellvertretende Regierungschef Taro Aso sprach von einer “extrem gefährlichen Situation”. Der Tote wurde nach Medienberichten in der Stadt Asakura in der Präfektur Fukuoka aufgefunden.

Nach Regierungsangaben sind derzeit 7.500 Polizisten, Soldaten und Rettungskräfte im Einsatz. Laut dem japanischen Wetteramt fiel in den Provinzen Fukuoka und Oita innerhalb von 24 Stunden so viel Regen wie sonst innerhalb des ganzen Monats Juli. Der Starkregen soll voraussichtlich erst am Freitag nachlassen.

(APA/ag.)