Überschlag: 22-jähriger Lenker betrunken, ohne Führerschein und ohne Zulassung

Altach - Ein betrunkener 22-Jähriger ohne Führerschein verunfallte in der Nacht auf Sonntag in Altach in seinem nicht zugelassenen Pkw.

Ein 22-jähriger Pkw-Lenker kam in der Nacht auf Sonntag, um 02.50 Uhr mit seinem nicht zum Verkehr zugelassenen Fahrzeug in Altach, auf der L57, der Götznerstraße, in Fahrtrichtung Autobahnauffahrt ins Schleudern. In der weiterer Folge überschlug sich der Pkw und kam auf der Leitplanke der L57 zum Stillstand.

Durch den Unfall erlitt der Fahrer Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung in das LKH Hohenems verbracht. Ein Alkoholtest verlief positiv. Der Lenker besitzt keinen Führerschein. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.