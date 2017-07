Breitband und Straßenbeleuchtung

Im Zuge der Arbeiten werden die Stromkabel sowie die Leerrohre für eine Breitbandanbindung mit Lichtwellenleiter in die Baschggasse und weiter in die Kirchstraße bis zur Trafostation beim Pfarrhof verlegt. Daher besteht die Aussicht, dass Übersaxen in naher Zukunft zumindest teilweise ans Breitbandnetz angebunden werden kann. Zudem wird in der Baschggasse die Straßenbeleuchtung erneuert und auf LED-Standard gebracht.