Überraschung in der Trainerfrage in Haselstauden

Der Vorarlbergligaklub Dornbirner SV hat in der Trainerfrage nun eine überraschende Entscheidung getroffen.

Der Name Trittinger ist bei uns fast schon Programm: So feierten wir vor der Ära Luggi Reiner tolle Erfolge mit Hans-Jürgen Trittinger, dem Vater von Sebastian.

Sebastian will beim DSV einen nächsten Schritt in seiner Trainer-Karriere machen und sich als Trainer in der Vorarlbergliga einen Namen machen. Die eingeschlagene Vereins-Philosophie, so viele Eigenbauspieler wie möglich in die Kampfmannschaft zu integrieren wird von Sebastian voll und ganz gelebt und gefördert.