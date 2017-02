Überragender Sieg SC Hohenems vs. EC Zirl

Hohenems. Trotz einem eindeutigen Sieg am Freitagabend im Spiel gegen den EC Zirl, erreichte die Hohenemser Kampfmannschaft die oberen Playoffs nicht. Schon am Nachmittag reisten die Zirler an, denn die Jungmannschaften beider Teams hatten sich zu einem Freundschaftsspiel verabredet.

Treue Fangemeinde am Eislaufplatz

Um 17:00 Uhr wurde das Freundschaftsspiel SC-Hohenems vs. EC-Zirl angepfiffen, die Jugendmannschaften bestritten im Vorfeld des abendlichen Cup-Kampfes ein Freundschaftsspiel. Auf der Tribüne feuerten die stolzen Eltern und Familien ihre wackeren Sportler lautstark an. Dann am Abend ging es erst richtig ab am Eislaufplatz. Die sportbegeisterten Fangemeinden beider Seiten übertrumpften sich gegenseitig im Anfeuern ihrer Mannschaften. Schlag auf Schlag bewies der HSC seine Überlegenheit in diesem spannenden Spiel: bereits in der 22. Spielminute stand es 3:2 für den Hohenemser SC, drei weitere Tore fielen in den folgenden sieben Minuten. Am Ende schickte man die Zirler mit einem Stand von 10:5 nach Hause.