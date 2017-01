Übergangsregierung vor Neuwahlen in Bulgarien

Radew ernannte eine Übergangsregierung - © APA (AFP)

Der neue bulgarische Präsident Rumen Radew hat eine Übergangsregierung des EU-Landes ins Amt eingeführt. Das vom Staatschef per Erlass ernannte Interimskabinett aus Experten solle “freie und faire Wahlen” am 26. März vorbereiten, sagte Radew am Freitag im Präsidialamt in Sofia. Diese Regierung solle auch den EU-Vorsitz Bulgariens von 1. Jänner 2018 vorbereiten.