Überfall auf Tiroler Schmuckgeschäft – Verdächtiger gefasst

Nach dem Überfall auf ein Schmuckgeschäft in Fügen im Tiroler Zillertal hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der 34-jährige Bosnier konnte bereits am Samstagabend in einem Ferienapartment in Absam (Bezirk Innsbruck-Land) festgenommen werden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck stellte einen Antrag auf Untersuchungshaft.

Ein vorerst unbekannter, maskierter Täter hatte am Freitag gegen Mittag den Schmuckladen betreten, die Inhaberin, die zu diesem Zeitpunkt alleine in dem Geschäft war, mit einer Schusswaffe bedroht und sie zur Herausgabe von Bargeld und Schmuck genötigt. Der Mann riss die Frau dabei laut Polizei zu Boden und setzte ihr die Pistole an den Hals an. Nachdem die Geschäftsführerin dem Täter Bargeld aus der Kasse gegeben hatte, forderte der Mann die Frau auf, den Safe zu öffnen und raffte daraus hochwertigen Schmuck zusammen. In weiterer Folge verlangte der Täter mit den Worten “mehr Gold” nach weiterer Beute und attackierte die Inhaberin mit Faustschlägen gegen den Kopf. Zudem versuchte er sein Opfer mit Klebeband zu fesseln, berichtete die Polizei. Die Frau erlitt bei der Attacke schwere Verletzungen. Als die Besitzerin eines nahen Obstgeschäftes die Hilfeschreie des Opfers hörte, eilte sie der Frau zur Hilfe. Der Täter flüchtete daraufhin auf einem weißen Motorrad. Ein zufällig mit dem Pkw vorbeikommendes Ehepaar aus Belgien sah den Vorfall und nahm die Verfolgung des Mannes auf. Er bedrohte die beiden jedoch ebenfalls mit der Faustfeuerwaffe, woraufhin sie von der Verfolgung abließen. Noch am Freitagabend konnte ein 27-jähriger Bosnier festgenommen werden, der an der Tat beteiligt gewesen sein soll. Weitere Ermittlungen hätten schließlich zum Tatverdächtigen geführt. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung konnten diverse Raubutensilien, die Täterkleidung und auch ein Teil der Beute sichergestellt werden, hieß es seitens der Polizei. Der 27-Jährige zeige sich zur Tatbeteiligung geständig. Der 34-Jährige schweige jedoch zu den Vorwürfen. Die beiden Beschuldigten wurden in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Bei dem Raub wurde Bargeld im höheren dreistelligen Eurobereich und Schmuck im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrag erbeutet. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken