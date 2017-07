Überfall auf Juwelier in Kempten – Mehrere Verletzte

Vier bewaffnete Täter überfielen am Mittwoch einen Juwelier in Kempten. - © Symbolbild: APA/GEORG HOCHMUTH

Vier bewaffnete Männer haben einen Juwelier in Kempten im Allgäu ausgeraubt und mehrere Menschen leicht verletzt. Die mutmaßlichen Täter wurden bald nach dem Überfall am Mittwoch festgenommen, wie die Polizei berichtete. Dabei halfen Passanten. Die 22 bis 26 Jahre alten Verdächtigen sollten am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.