Überfall auf Frau im Bezirk St. Pölten-Land aus 2013 geklärt

Eine damals 56-Jährige war am 17. Jänner 2013 in den frühen Morgenstunden in Traismauer (Bezirk St. Pölten) überfallen worden. Sie wurde mit einem Radmutternschlüssel niedergeschlagen, als sie in ihren Pkw steigen wollte. Der Täter erbeutete zwei Handtaschen, in denen sich Bargeld, Handy und diverse Schlüssel befanden, und ergriff die Flucht. Die Hilferufe der 56-Jährigen wurden in der Folge von einem Passanten gehört, der die Polizei verständigte.

Die schwer verletzte Frau wurde ins Universitätsklinikum St. Pölten transportiert. Im Zuge der Fahndung stellten Polizeibeamte den Radmutternschlüssel und einen Teil der Raubbeute – die beiden Handtaschen und das Handy – in der Nähe des Tatortes sicher.

Nach umfassenden Ermittlungen und Spurenauswertungen forschten die Ermittler der Raubgruppe des Landeskriminalamtes NÖ nunmehr den 25-Jährigen aus dem Bezirk St. Pölten-Land aus. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten erließ eine Festnahmeanordnung. Der Beschuldigte wurde unter Beiziehung des Einsatzkommandos Cobra am Montag in Krems festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion mit.

