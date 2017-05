Übereinkommen soll illegalen Kunstgüter-Handel erschweren

Das Abkommen sei das erste internationale Instrument, das strafrechtliche Maßnahmen zum Kampf gegen den Schmuggel von Kulturgütern vorsieht, sagt Carlo Chiaromonte, der beim Europarat die Abteilung für Strafrecht und den Kampf gegen den Terrorismus leitet. Insofern ergänze der Text andere internationale Verträge wie etwa die Konvention der Unesco zum Schutz des Kulturerbes.

Ziel sei es, “alle Akteure, die am illegalen Handel mit Kulturgütern beteiligt sind, strafrechtlich zu verfolgen”, sagt Chiaromonte. Betroffen seien Plünderer und Mittelsmänner, die bei der Ausfuhr der gestohlenen Güter helfen – etwa durch das Fälschen von Dokumenten -, aber auch skrupellose Antiquitätenhändler und Auktionshäuser in reichen Ländern.

Die Unterzeichnerstaaten verpflichten sich, wirksame und abschreckende Sanktionen gegen alle am Schmuggel Beteiligten vorzusehen. So können Händler vom Markt ausgeschlossen werden. Einrichtungen wie Museen, welche die legale Herkunft von Kunstgegenständen vor dem Ankauf nicht sorgfältig prüfen, können Zuschüsse gestrichen werden.

Raub und Ausfuhr seien nur eine Seite der Medaille, sagt der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann. Die anderer Seite sei der “unersättliche illegale Kunstmarkt” in Europa, den USA, China oder auch den Golfstaaten. Das neue Strafrechtsabkommen werde hier Lücken schließen.

Wieviel Geld mit dem Kunstschmuggel weltweit erwirtschaftet wird, lasse sich nicht genau beziffern, sagt Chiaromonte. Einigen Experten zufolge sei dies aber die drittgrößte Einnahmequelle des organisierten Verbrechens – nach dem Schmuggel von Drogen und Waffen.

Vom illegalen Kunsthandel profitierten nicht zuletzt extremistische und terroristische Netzwerke, erläutert der Leiter der zuständigen Arbeitsgruppe im Europarat, Hans-Holger Herrnfeld. In Syrien und im Irak geplünderte Kunstgegenstände würden zunächst in die Türkei, nach Jordanien oder in den Libanon gebracht und von dort über Mittelsmänner in reiche Industrieländer.

Neben Strafen sieht das Abkommen auch Präventionsmaßnahmen vor – etwa die Einrichtung öffentlich zugänglicher Register für Kulturgüter. Außerdem sollen Kunst- und Antiquitätenhändler sowie Auktionshäuser verpflichtet werden, über ihre Transaktionen Aufzeichnungen zu führen.

In Kraft tritt das Übereinkommen, nachdem es von mindestens fünf Staaten ratifiziert wurde. Beitreten können nicht nur die 47 Europaratsländer, sondern alle Staaten weltweit. Die Experten im Europarat hoffen nicht zuletzt auf einen Beitritt der USA, wo die Regeln für den Import von Kulturgütern bisher besonders lasch sind.

(APA/ag.)