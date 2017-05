Überarbeitetes StGB-Paket am Mittwoch im Ministerrat

Justizminister nahm manche Einwände ernst - © APA (Archiv)

Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) hat sein Strafrechts-Paket angesichts vieler Einwände in der Begutachtung teilweise geändert. Dem dringenden Wunsch der SPÖ, den “Staatsfeinde”-Tatbestand zu präzisieren, wurde Rechnung getragen. Damit kann die Vorlage am Mittwoch vom Ministerrat beschlossen werden und nach dem Parlamentsbeschluss mit 1. September in Kraft treten.