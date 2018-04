„ÜBER GRÜNDE“ – Vernissage der Lebenshilfe ARTeliers

Kunstausstellung in der Landesgeschäftsstelle der Lebenshilfe Vorarlberg

Götzis Seit Donnerstag werden Werke von Menschen mit Behinderungen gezeigt, welche in den drei ARTeliers der Lebenshilfe entstanden. Kuratiert wurde die Ausstellung erneut von Künstler Harald Gfader .

Präsentiert wurden unterschiedliche Werke, die in den letzten Jahren entstanden. „Unsere ARTeliers in Götzis, Lustenau und Rankweil sind ein Ort zur Förderung und Reflexion von Kreativität und persönlichem Ausdruck von Menschen mit Behinderungen. Durch das Malen geben sie ihre Sicht der Dinge, ihre Wünsche und Träume sowie Fantasie zu Papier“, erklärt Geschäftsführerin Michaela Wagner-Braito.

Neben den Künstlerinnen und Künstlern, deren Werke ausgestellt werden, waren auch Lebenshilfe-Präsidentin Gabriele Nußbaumer, Helene Berchtold (Berchtold Sport + Fashion) Gerhard Huber, Roland Kopf und Gabriele Metzler (Obleute der Regionen) oder Silvia Platter und Ulrike Schallert (Wohnhausleiterinnnen Götzis) zu Gast. Bei der Eröffnungsrede erklärte Kurator Harald Gfader: „Gemeinsam mit Christine Lingg vom ARTelier Lustenau habe ich Werke ausgesucht, die Motive zeigen, die (un)mittelbar, persönlich, authentisch und grundverschiedenen sind. Die Bilder spiegeln die Kreativität der Malenden wieder, die mich immer wieder fasziniert. Wir bezeichnen dieses kreative Schaffen als ‚Outsider Kunst‘, die aber zeigt, dass Menschen mit Behinderungen absolut mitten in der Kunst dabei sind.“ Die Ausstellung kann werktags in der Landegeschäftsstelle in Götzis besichtigt und die Werke auch gekauft werden.